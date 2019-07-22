Разумков: сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что по результатам парламентских выборов можно говорить о консолидации власти в стране, но речь не идет о возможности ее узурпации.

"Я считаю, что благодаря тем законодательным инициативам, о которых мы говорим, говорить об узурпации не придется. Сегодня мы можем говорить консолидации власти, но это нужно для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы обещали людям", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник.

Разумков пояснил, что речь идет о законодательных инициативах: по депутатской неприкосновенности, по закону об импичменте президента, реформе судов, реформе или доработке антикоррупционной системы, которая будет независимой от президента, парламента и других государственных органов.