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Выборы

12:02 22.07.2019

Разумков: сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти

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Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что по результатам парламентских выборов можно говорить о консолидации власти в стране, но речь не идет о возможности ее узурпации.

"Я считаю, что благодаря тем законодательным инициативам, о которых мы говорим, говорить об узурпации не придется. Сегодня мы можем говорить консолидации власти, но это нужно для того, чтобы начать внедрять те реформы, которые мы обещали людям", - сказал он на брифинге в штабе партии в понедельник.

Разумков пояснил, что речь идет о законодательных инициативах: по депутатской неприкосновенности, по закону об импичменте президента, реформе судов, реформе или доработке антикоррупционной системы, которая будет независимой от президента, парламента и других государственных органов.

Теги: #слуга #консолидация #народа #власть
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