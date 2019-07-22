Выборы2019

Выборы

11:55 22.07.2019

В Луганской области нардеп Шахов лидирует на своем округе, Москаль в Раду не проходит

2 мин читать

Представители партий "Оппозиционный блок" Виктория Гриб и "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Медведчук лидируют в округе №105 (Луганская область), набирая по результатам обработки двух из шести протоколов 38,58% и 34,36% голосов соответственно.

Как сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии, остальные кандидаты на этом округе набирают менее 10% голосов.

В округе №112 по результатам обработки 40% протоколов лидируют кандидат-самовыдвиженец Сергей Вельможный (33,54%) и представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Чернецов (31,62%). За ним с поддержкой 17,93% следует кандидат от "Слуги народа" Ярослав Мисинкевич, у остальных кандидатов – менее 6% голосов.

В округе №106 с небольшим отрывом лидирует представитель партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов (21,12% голосов по результатам обработки 52,85% протоколов). Самовыдвиженец Юрий Фурман набрал 19,77% голосов, представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерий Черныш – 17,59. Экс-глава Луганской и Закарпатской областных государственныъх администраций Геннадий Москаль набирает 11,61% голосов, остальные кандидаты – менее 7%.

В округе №107 с почти двукратным отрывом от соперников побеждает самовыдвиженец Александр Сухов (33,73% голосов по результатам обработки 21,31% протоколов). На втором месте кандидат от "Слуги народа" Александр Сорокин (17,39% голосов). От него с минимальной разницей отстает кандидат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Эдуард Щеглаков (16,05%) и действующий нардеп, самовыдвиженец Сергей Рыбалка с 17,39% голосов избирателей. У остальных кандидатов – менее 5%.

В округе №113 лидирует представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Александр Лукашев (31,44% голосов по результатам обработки 16,66% протоколов). Второе и третье места занимают кандидат от "Слуги народа" Вита Слипец (23,11% голосов) и самовыдвиженец Владимир Струк (14,18%) соответственно, у остальных кандидатов – менее 8%.

На округе №114 уверенно лидирует действующий нардеп, самовыдвиженец Сергей Шахов (46,49% по результатам обработки 23,28% протоколов). Кандидат от "Слуги народа" Максим Моисеев набирает 22,88% голосов, самовыдвиженец Валерий Мошенский – 20,56%, остальные – менее 4%.

Теги: #луганщина #голосование #мажоритарка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:13 22.07.2019
Нардеп Давиденко побеждает в мажоритарном округе в Черниговской области – ЦИК

Нардеп Давиденко побеждает в мажоритарном округе в Черниговской области – ЦИК

11:46 22.07.2019
В Черкасской области уверенно лидируют в своем округе Шпак, Яценко и телеведущий Скичко, Залищук в Раду не проходит

В Черкасской области уверенно лидируют в своем округе Шпак, Яценко и телеведущий Скичко, Залищук в Раду не проходит

11:21 22.07.2019
Голосование по "мажоритарке" в Житомирской области: Пашинский не проходит в Раду, на округе Литвина продолжается борьба

Голосование по "мажоритарке" в Житомирской области: Пашинский не проходит в Раду, на округе Литвина продолжается борьба

10:46 22.07.2019
В Киевской области на одном из округов побеждает представитель местной партии, еще на двух идет борьба

В Киевской области на одном из округов побеждает представитель местной партии, еще на двух идет борьба

10:27 22.07.2019
Кандидаты от "Слуги народа" лидируют в большинстве мажоритарных округов в Запорожской области – ЦИК

Кандидаты от "Слуги народа" лидируют в большинстве мажоритарных округов в Запорожской области – ЦИК

10:00 22.07.2019
В Одесской области уверенно лидирует в своим округе самовыдвиженец Урбанский, в остальных округах преимущество за "Слугой народа"

В Одесской области уверенно лидирует в своим округе самовыдвиженец Урбанский, в остальных округах преимущество за "Слугой народа"

09:40 22.07.2019
Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине – ЦИК

Кандидаты от "Слуги народа" лидируют почти во всех мажоритарных округах на Днепропетровщине – ЦИК

09:27 22.07.2019
Кандидаты от "Слуги народа" сохраняют лидерство в большинстве округов Харьковщины - ЦИК

Кандидаты от "Слуги народа" сохраняют лидерство в большинстве округов Харьковщины - ЦИК

09:25 22.07.2019
Княжицкий и братья Дубневичи лидируют на мажоритарных округах во Львовской области, футболист Федецкий проигрывает

Княжицкий и братья Дубневичи лидируют на мажоритарных округах во Львовской области, футболист Федецкий проигрывает

08:59 22.07.2019
Кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева после подсчета 25-67% протоколов – ЦИК

Кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева после подсчета 25-67% протоколов – ЦИК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ЦИК поступили 50,01% электронных протоколов

Внеочередные выборы в парламент Украины состоялись – глава ЦИК

"Евросолидарность" победила на зарубежном избирательном округе, набрав 29,55% голосов, у "Слуги народа" 28,13% - 100% протоколов

Кандидаты от "Слуги народа" сохраняют лидерство в большинстве округов Харьковщины - ЦИК

43,36% электронных протоколов: "Слуга народа" - 42,31%, ОПЗЖ – 12,79, Евросолидарность – 8,7, Батькивщина – 8,08, "Голос" – 6,39%

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине немного похолодает

Справочный курс гривни укрепился до 25,64 грн/$1

Гройсман подписал распоряжение о назначении набсовета в "Укргидроэнерго"

Fitch подтвердило рейтинг Одессы "B-" со стабильным прогнозом

Юридических оснований для досрочных местных выборов нет, заявляют в сети "Опора"

Вице-премьер Кириленко: Однопартийность - это всегда соблазн узурпации власти

Разумков: сегодня можно говорить о консолидации, а не узурпации власти

"Опора" после полудня обнародует результаты параллельного подсчета голосов на выборах в Раду

Незначительные нарушения на выборах в Раду не повлияли на ход голосования и подсчет голосов - "Опора"

Разумков: говорить о коалиции пока рано, у "Слуги народа" хорошие результаты и пока еще не до конца понятны результаты других

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА