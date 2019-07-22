Выборы2019

Выборы

11:46 22.07.2019

Незначительные нарушения на выборах в Раду не повлияли на ход голосования и подсчет голосов - "Опора"

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Нарушения на внеочередных выборах в Верховную Раду не имели системного характера и не повлияли на ход голосования, а также на подведение итогов, констатирует Гражданская сеть "Опора", которая проводила на наблюдение за выборами.

"Системных нарушений, которые повлияли бы на ход голосования, а также результат подсчета голосов, по состоянию на этот час нами не выявлено. Тем не менее, это не значит, что по ходу голосования и на этапе подведения итогов нарушений как таковых не было", - сказала председатель правления сети "Опора" Ольга Айвазовская на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

По ее словам, обнародованная информация является репрезентативной для всей Украины.

Наблюдатели сети "Опора" зафиксировали на 10% участков факты выдачи бюллетеней без оснований на это, задокументировали 139 случаев.

По словам Айвазовской, были "комедийные ситуации", когда бюллетени выдавали по пенсионному удостоверению, заграничному паспорту или ксерокопии паспорта. Она констатировала, что такая проблема наиболее типична для малых населенных пунктов, где, по мнению членов комиссии, которые лично знают избирателей, не нужно предоставлять паспорт.

В "Опоре" отмечают и положительную тенденцию – зафиксировали меньше случаев фотографирования бюллетеней по сравнению с президентскими выборами. Как сообщила Айвазовская, на внеочередных выборах нардепов наблюдатели зафиксировали таких нарушений на 0,8%, тогда как на последних выборах президента – на 4%.

По данным гражданской сети, снижается количество нарушений тайны голосования. Наблюдатели установили такие факты на 4% участков, на предыдущей президентской кампании – около 5%.

Кроме того, "Опора" сообщает о вбросе бюллетеней на участке №140750 в рамках округа №50 в городе Мирноград Донецкой области. "Это может свидетельствовать о готовности незаконным способом вмешиваться в избирательный процесс со стороны третьих лиц", - сказала председатель правления организации.

"Опора" также констатирует факты препятствования работе журналистов и наблюдателей на участках в Житомирской и Одесской областях. Были также случаи присутствия третьих лиц – полиции, сотрудников ГСЧС, председателей сельских советов, местных депутатов – в помещениях для голосования, что не предусмотрено законом.

Гражданская сеть установила 188 инцидентов и нарушений, которые касаются ненадлежащего материально-технического обеспечения помещений для голосования, а также 14 случаев агитации в помещениях для голосования.

Кроме того, наблюдатели фиксируют факты уточнения протоколов избирательных комиссий с нарушениями.

Говоря о перспективе обжалования процесса подсчета голосов, Айвазовская подчеркнула, что это ограничено законодательством.

"Очевидно, что отменить результаты волеизъявления ни по округу, ни в целом по стране никаких шансов ни у одной из сторон нет", - сказала Айвазовская.

"В целом день голосования и подсчет голосов прошли довольно спокойно. И эти прецеденты, инциденты и нарушения статистически или даже в процентах не могут повлиять на общий результат выборов", - резюмировала председатель Гражданской сети.

Теги: #опора #рада #выборы
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