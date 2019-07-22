В Черкасской области уверенно лидируют в своем округе Шпак, Яценко и телеведущий Скичко, Залищук в Раду не проходит

В мажоритарных округах Черкасской области, по оперативным данным ЦИК на утро понедельника, пока уверенно лидируют самовыдвиженец Антон Яценко (округ 200), а также кандидаты от партии "Слуга народа" Любовь Шпак (округ 194) и телеведущий Александр Скичко (округ 197), а действующий депутат Светлана Залищук в Верховную Раду точно не проходит.

По 194 округу Черкасской области при подсчете 68,67% протоколов уверенно лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Любовь Шпак (41,11%). На втором месте кандидат от "Голоса" Виктор Евпак (11,06%). Остальные кандидаты набирают менее 9% голосов.

По 195 округу, где подсчитали 30,81% протоколов, лидирует также кандидат от партии "Слуга народа" Олег Арсенюк (39,69%), а за ним следует самовыдвиженец Евгений Курбет (33,45%). Остальные кандидаты набирают менее 4% голосов.

По 196 округу Черкасской области при подсчете 27,98% протоколов идет борьба за первенство действующего депутата от группы "Видродження" Рады Геннадия Бобова (33,87%) и кандидатом от "Слуги народа" Андрея Стрихарского (33,51%). На третьем месте самовыдвиженка, экс-пресс-секретарь президента Виктора Ющенко Ирина Ванникова (21,25%). Остальные кандидаты набирают менее 4% голосов.

По 197 округу, где подсчитали 28,16% протоколов, лидерство принадлежит телеведущему, кандидату от партии "Слуга народа" Александру Скичко (45,83%). На втором месте со значительным отрывом самовыдвиженец и действующий депутат Владислав Голуб (21,12%). Остальные кандидаты набирают менее 6% голосов.

По 198 округу Черкасской области при подсчете 63,15% протоколов лидирует действующий депутат, самовыдвиженец Сергей Рудик (30,37%). За ним следуют кандидат от "Слуги народа" Наталия Дяченко (24,36%) и самовыдвиженец Вадим Решетняк (17,39%). Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.

По 199 округу, где подсчитали 53,76% протоколов, за лидерство сражаются действующий депутат, самовыдвиженец Валентин Ничипоренко (36,48%) и кандидат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк (35,78%). Остальные кандидаты набирают менее 9% голосов, в том числе действующий депутат и самовыдвиженец Светлана Залищук (8,65%).

По 200 округу Черкасской области подсчитано 19,18% голосов, при этом лидирует с огромным разрывом действующий депутат от группы "Видродження", самовыдвиженец Антон Яценко (69,14%). На втором месте кандидат от "Слуги народов" Елена Воронцова (16,7%). Остальные кандидаты набирают менее 6% голосов.