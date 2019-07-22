Нарушения на выборах в Раду не были системными и не повлияли на результаты голосования – ВКУ

Миссия наблюдателей за внеочередными парламентскими выборами в Украине Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) зафиксировала ряд незначительных нарушений, которые не повлияли на результаты голосования.

"Краткосрочные наблюдатели ВКУ зарегистрировали незначительные нарушения на нескольких избирательных участках, в частности, сложности в доступе для престарелых людей или людей с ограниченными физическими возможностями к участкам, которые были расположены на втором и третьем этажах. Эти нарушения не были системными и не повлияли на результаты выборов", - говорится в отчете Всемирного конгресса украинцев, обнародованном на пресс-конференции в понедельник в Киеве.