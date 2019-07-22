Выборы2019

Выборы

11:21 22.07.2019

Голосование по "мажоритарке" в Житомирской области: Пашинский не проходит в Раду, на округе Литвина продолжается борьба

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Народный депутат Сергей Пашинский проигрывает в одномандатном избирательном округе №64 в Житомирской области, набрав 17,62% голосов по результатам обработки 61,2% протоколов.

Как сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, лидирует на этом округе представитель партии "Слуга народа" Вячеслав Сигачев (28,74% голосов), за лидерство на округе борется также самовыдвиженец Владимир Арешонков (26,51%). Остальные кандидаты набрали менее 10% голосов каждый.

В округе №65 народный депутат, самовыдвиженец Владимир Литвин набирает 29,41% голосов по результатам обработки 35,61% протоколов. Незначительно его опережает представитель партии "Слуга народа" Дмитрий Костюк (32,7% голосов), несколько отстает самовыдвиженец Виктор Мельник (23,8%). У остальных кандидатов – от 4,03% и менее.

В округе №62 победил представитель "Слуги народа" Игорь Герасименко (47,72% голосов по результатам обработки всех 100% протоколов). У остальных кандидатов – менее 9%.

Подобный результат ожидается в округе №63, где представитель "Слуги народа" Богдан Кицак набирает 43,28% голосов по результатам обработки 83,55% протоколов, у его ближайшего соперника, самовыдвиженца Александра Ревеги – 16,63%.

В округе №66 также опережает конкурентов представитель "Слуги народа" Татьяна Грищенко (25,61% голосов по результатам обработки 49,83% протоколов), у ее конкурентов, самовыдвиженцев Виталия Журавского (экс-нардеп), Анатолия Павленко и Павла Дзюблика (действующий нардеп) – 19,72%, 17,03% и 14,31% соответственно. У остальных – от 4,05% и менее.

В округе №67 по результатам обработки 52,41% протоколов за лидерство сражаются представитель партии "Слуга народа", предприниматель Сергей Кузьминых (34,38%) и нардеп из группы "Видродження", самовыдвиженец Виктор Развадовский (33,47%). На третьем месте – представитель "Батьквищины" Игорь Ходак (12,65% голосов).

Теги: #житомирская #мажоритарка #выборы
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