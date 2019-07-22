Голосование на выборах в Раду в целом соответствовало требованиям украинского законодательства и международных стандартов - КИУ

В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) оценивают прошедшее накануне голосование на внеочередных выборах народных депутатов как в целом соответствующее требованиям украинского законодательства и международных стандартов.

"По оценкам КИУ выборы было проведено в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. Если говорить о количество и масштабы нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года", - заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на брифинге в понедельник.

Среди основных проблемных моментов он отметил незаконную агитацию как в день тишины, так и в день выборов, проблемы в работе участковых и окружных избирательных комиссий и факты подкупа избирателей.

"По мнению нашей организации, подкуп остается одной из главных проблем на украинских выборах. Мы отмечаем, что в день голосования, 21 июля, фактов и масштабов подкупа было значительно меньше, чем во время внеочередных выборов 2014 года. Но если оценивать масштабы кампании, то и фактов и масштабов меньше не было, просто изменились технологии подкупа. Подкупа не стало меньше, он стал просто другим", - добавил Кошель.

Из негатива Кошель отметил: увеличение фактов незаконной агитации; резкое увеличение фактов и масштабов "черного" пиара.

По мнению КИУ, если называть позитивные моменты выборов, то можно отметить несколько главных тенденций: в отличие от президентских выборов замечены лишь единичные факты публичной демонстрации результатов волеизъявления; отмечены лишь несколько фактов порчи бюллетеней, что значительно меньше, чем на прошлых выборах; уменьшение фактов подвозки избирателей в сравнении с 2014 годом; уменьшение проблем, связанных со списками избирателей.