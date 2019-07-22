Кличко: Украинцы сделали свободный выбор, новой власти предстоит воплотить свои обещания

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли свободно и демократично, считает городской голова Киева Виталий Кличко.

"Украинцы свободно и демократично сделали свой выбор. И фактически доверили всю власть в стране одной политической силе. Теперь люди ожидают воплощения предвыборных обещаний и необходимых реформ", - цитирует Кличко его пресс-служба.

По его мнению, новая власть по результатам выборов получила возможность реализовывать свои обещания и реформы. "Такая полнота власти - это большая ответственность, и власти предстоит серьезная и сложная работа", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что сейчас не должно быть лишних эмоций и популизма. "Уже всё сказано. Людям нужны конкретные действия, воплощенные дела, эффективные изменения в государстве. И над этим надо всем работать", - подытожил Кличко.

Согласно результатам обработки Центризбиркомом 50,01% электронных протоколов, в многомандатном избирательном округе побеждает партия "Слуга народа" (42,45%).