Выборы2019

Выборы

10:46 22.07.2019

В Киевской области на одном из округов побеждает представитель местной партии, еще на двух идет борьба

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Представители партии "Слуга народа" побеждают в шести из девяти мажоритарных округов в Киевской области по результатам обработки от 18% до 56% электронных протоколов, еще на двух продолжается борьба.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), лишь в округе №90 по результатам обработки 55,67% протоколов уверенно лидирует представитель партии "Белая Церковь вместе" Николай Бабенко, набирая 27,98% голосов. Если ближайший соперник, представитель "Слуги народа" Юрий Нестерчук набирает 16,58%. У представителя партии "Голос" Натальи Бигари – 9,44%, у остальных кандидатов – менее 6%.

В округе №91 по результатам обработки 55,15% протоколов со значительным отрывом лидирует представитель "Слуги народа" Олег Дунда (32,7% голосов). У действующего нардепа от фракции БПП, самовыдвиженца Руслана Сольвара 18,5%, у представителя "Батькивщины" Виктора Бойко – 13,34%, у остальных – менее 3,5%.

В округе №93 при обработке 23,03% протоколов уверенно лидирует выдвиженка от партии "Слуги народа" Анна Скороход (41,23%), за ней – самовыдвиженец Александр Жукотанский (23,46%). Далее идут действующий нардеп из "Народного фронта", самовыдвиженец Геннадий Кривошея (8,25%), у остальных депутатов – менее 6%.

В округе №94 при обработке 18,38% протоколов журналист телеканала "1+1", кандидат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский набирает 34,86% голосов избирателей, более чем двоекратно опережая своих ближайших соперников. У действующего народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженца Игоря Кононенко - 14,63% голосов, у кандидата от партии "Батькивщина" Ларисы Ильенко – 13,47%. У остальных кандидатов – менее 4%.

В округе №96, где обработано 33,31% протоколов, лидирует специальный корреспондент, журналист-расследователь телеканала "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк (также выдвиженец партии "Слуга народа"), которую поддержали 38,72% избирателей. За ней следует руководитель депутатской группы "Воля народа" в парламенте 8-го созыва, самовыдвиженец Ярослав Москаленко с показателем 26,38%. У выдвинутого партией "Батькивщина" Романа Буковского – 9,45%, у остальных – 4% и менее.

В округе №97 при обработке 26,66% протоколов со значительным преимуществом лидирует представитель "Слуги народа" Николай Галушко (37,3%). Представитель партии "Европейская солидарность" и действующий нардеп из БПП, выдвиженец партии "Голос" Павел Ризаненко – на 2 и 3 местах (14,98% и 11%). Представитель "Батькивщины" Марина Коваленко набирает 8,49%, самовыдвиженец Олег Кищук – 7,89%, остальные – менее 4%.

В округе №98 побеждает представитель партии "Слуга народа" Сергей Бунин (42,68% голосов по результатам обработки 30,72% протоколов). У его ближайшего соперника, самовыдвиженца Сергея Мищенко 24,6%, у представителя Аграрной партии Валерия Мартышко – 11,97%, у прочих – менее 4%.

В округе №92 происходит борьба сразу между четырьмя кандидатами, набирающими приблизительно одинаковое количество голосов. По результатам обработки 28,24% протоколов с незначительным опережением идет представитель "Слуги народа" Валерий Колюх (19,01%), за ним следуют самовыдвиженец Виталий Гудзенко (18,97%), представитель "Батькивщины" Виктор Свитовенко (18,8%), самовыдвиженец Александр Ференец (18,31%). У остальных кандидатов – от 5,1% и менее.

В округе №95 по результатам обработки 30,55% представитель "Слуги народа" Александр Горобец (29,1% голосов) опережает экс-мэра Ирпеня, самовыдвиженца Владимира Карплюка (22,77% голосов), борьба продолжается. У остальных кандидатов – менее 7% голосов.

Теги: #киевская #мажоритарка #выборы
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