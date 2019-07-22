В ЦИК поступили 50,01% электронных протоколов: "Слуга народа" - 42,45%, ОПЗЖ – 12,88%, Евросолидарность – 8,64%, Батькивщина – 8,01%, "Голос" – 6,38%

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 50,01% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (42,45% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,88%, "Европейская солидарность" – 8,64%, ВО "Батькивщина" – 8,01%, "Голос" – 6,38%.

Согласно данным на сайте ЦИК, остальные партии пока не преодолевают 5%-ный проходной барьер в парламент.