Выборы2019

Выборы

10:11 22.07.2019

Голосование на выборах в Раду в целом соответствовало требованиям украинского законодательства и международных стандартов - КИУ

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В общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) оценивают прошедшее накануне голосование на внеочередных выборах народных депутатов как в целом соответствующее требованиям украинского законодательства и международных стандартов.

"По оценкам КИУ выборы было проведено в соответствии с требованиями украинского законодательства и международных стандартов. Если говорить о количество и масштабы нарушений избирательного законодательства, то у нас есть основания говорить, что они соразмерны с предыдущими парламентскими выборами 2014 года", - заявил генеральный директор КИУ Алексей Кошель на брифинге в понедельник.

Последует

Теги: #рада #киу #выборы
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