В Одесской области уверенно лидирует в своим округе самовыдвиженец Урбанский, в остальных округах преимущество за "Слугой народа"

В мажоритарных округах Одесской области, по оперативным данным ЦИК на утро понедельника, пока уверенно лидируют лишь самовыдвиженец Анатолий Урбанский (округ 143), а также кандидаты от партии "Слуга народа" Олег Колев (округ 134) и Сергей Колебошин (округ 140), в остальных округах небольшое преимущество также за кандидатами от "Слуги народа".

По 133 округу Одесской области при подсчете 31,76% протоколов лидируют кандидат от партии "Слуга народа" Артем Дмитрук (32,21%) и от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Баранский (27,04%). Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов.

По 134 округу, где подсчитали 58,13% протоколов, лидирует со значительным отрывом кандидат от партии "Слуга народа" Олег Колев (34,82%). На втором месте самовыдвиженец Евген Червоненко (17,13%). Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов.

По 135 округу Одесской области при подсчете 46,46% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Алексей Леонов (40,23%). На втором месте с небольшим отрывом идет народный депутат, член "Оппозиционного блока", самовыдвиженец Сергей Кивалов набирая 32,16%. Остальные кандидаты набирают менее 6% голосов.

По 136 округу, где подсчитали 31,11% протоколов, лидерство принадлежит представителю "Слуги народа" Александру Горенюку (46,78%). На втором месте самовыдвиженец и действующий нардеп Дмитрий Голубов (38,63%). Остальные кандидаты набирают менее 5% голосов.

По 137 округу Одесской области при подсчете 22% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Александр Муконин (25,58%). Далее идут самовыдвиженец Леонид Кимов – 25,46% и народный депутат фракции "БПП" Алексей Гончаренко - 23,25%. Остальные кандидаты набирают менее 8% голосов.

По 138 округу, где подсчитали 33,47% протоколов, лидерство принадлежит представителю "Слуги народа" Степану Чернявскому (36,47%), который обогнал кандидата от ВО "Батькивщина" Ольгу Пилюгину (23,51%), действующего нардепа из группы "Воля народа" Ивана Фусина (17,17%) и кандидата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Князя Хачатряна (15,97%). Остальные кандидаты набирают менее 3% голосов.

По 139 округу Одесская области подсчитано 30,49% голосов, при этом лидирует представитель "Слуги народа" Игорь Васильковский (31,58%). За ним идут самовыдвиженец и народный депутат Александр Пресман (группа "Видродження") – 29,1% и кандидат от "Оппозиционной платформы "За жизнь" Виталий Саутенков – 24,73%. Остальные кандидаты набирают менее 3% голосов.

По 140 округу Одесской области при подсчете 38,05% протоколов уверенно лидирует представитель "Слуги народа" Сергей Колебошин (42,95%), а на втором месте самовыдвиженец Василий Гуляев (20,78%). Остальные кандидаты набирают менее 9% голосов.

По 141 округу, где подсчитали 15,17% протоколов, лидерство принадлежит представителю "Слуги народа" Александр Ткаченко (33,5%). Далее идут самовыдвиженцы Виталий Барвиненко (27,09%), Василий Резниченко (11,45%) и Алла Гинак (10,3%). Остальные кандидаты набирают менее 7% голосов.

По 142 округу Одесской области при подсчете 37,66% протоколов с небольшим отрывом лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Руслан Плохой (27,04%). Далее идут самовыдвиженец и действующий депутат Антон Кисе (24,37%) и самовыдвиженец Виталий Мандриченко (12,77%). Остальные кандидаты набирают менее 11% голосов.

По 143 округу Одесской области при подсчете 70,49% протоколов уверенно лидирует самовыдвиженец Анатолий Урбанский (56,09%). На втором месте кандидат от партии "Слуга народа" Виктор Куртев (28,86%). Остальные кандидаты набирают менее 7% голосов.