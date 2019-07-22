На Закарпатье уверенно лидируют в своих округах лишь Лунченко и Поляк, на остальных округах идет борьба

В мажоритарных округах Закарпатской области, по оперативным данным ЦИК на утро понедельника, пока уверенно лидируют лишь самовыдвиженцы Валерий Лунченко (округ 71) и Владислав Поляк (округ 73), на остальных округах идет борьба.

В округе №68 после обработки 37,5% протоколов лидирует самовыдвиженец Иосиф Борто – 18,86%, у Александра Пекаря ("Слуга народа") – 17,49%, у Роберта Горвата – 16,75%, у Андрея Андриева – 16,3%. У нардепа и самовыдвиженца Юрия Чижмаря – 1,91%.

В округе №69 обработано 55,63% протоколов, борьба развернулась между Эдгаром Токарем ("Слуга народа") – 36,23% и нардепом Виктором Балогой ("Единый центр) – 33,57%. Остальные кандидаты набирают менее 15% голосов.

В округе №70 обработано 31,13% протоколов: здесь лидируют Михаила Лабы ("Слуга народа") – 24,72% и Иван Дрогобецкий ("Оппозиционная платформа – За жизнь") – 20,81%. У Ивана Балоги ("Единый центр") – 17,11%. Остальные кандидаты набирают менее 13% голосов.

В округе №71 после обработки 89,32% протоколов побеждает самовыдвиженец Валерий Лунченко – 49,31%, у Сергея Грабаря ("Слуга народа") – 28,26%. Остальные кандидаты набирают менее 7% голосов.

В 72-м округе, где обработано 50,96% протоколов, лидируют самовыдвиженец Василий Петьовка (35,71%) и Вадим Носа ("Слуга народа") – 27,2%. Остальные кандидаты набирают менее 9% голосов.

В округе №73 после обработки 43,47% протоколов лидирует самовыдвиженец Владислав Поляк – 46,44%, у самовыдвиженца Василия Брензовича – 22,26%. У кандидата от "Слуги народа" Ивана Маргитича – 11,45%, а у Павла Балоги ("Единый центр") – 10,33%. Остальные кандидаты набирают менее 2% голосов.