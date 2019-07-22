Выборы2019

Выборы

07:28 22.07.2019

"Слуга народа", "Евросолидарность" и "Голос" лидируют на выборах в Раду за границей - 95,09% протоколов

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В Верховную Раду на заграничных избирательных участках, согласно результатам обработки 95,09% протоколов, лидируют партии "Слуга народа" (29% голосов избирателей), "Европейская солидарность" – 28,8%, и "Голос" – 19,03%.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Партия Шария набирает 4,6% голосов, ВО "Свобода" – 4,26%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 3,78%, "Сила и честь" - 3,04%, ВО "Батькивщина" – 2,04%, "Гражданская позиция" – 1,24%, Рух новых сил Саакашвили – 1,09%.

Остальные партии набрали менее одного процента голосов: "Оппозиционный блок" – 0,72%, партия "Объединение "Самопомич" – 0,65%, "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 0,64%, Партия зеленых – 0,3%, Сила людей – 0,27%, Радикальная партия - 0,15%, Социальная справедливость и Аграрная партия – по 0,08%, Сила права – 0,07%, "Патриот" - 0,03%, "Незалежнисть" – 0,01%, "Объединение "Факел" – 0,00%.

Теги: #цик #заграница #выборы
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