Израиль готовится снести палестинские населенные пункты на западном берегу Иордана - СМИ

Израиль начал подготовку к сносу палестинской деревни Сур-Бахер, расположенной в пригороде Восточного Иерусалима за пограничным барьером, отделяющим территорию Израиля от Западного берега Иордана, сообщили СМИ.

В сообщениях говорится, что к пограничному барьеру под покровом ночи были доставлены бульдозеры, которые сопровождали усиленные наряд военных и полиции.

Палестинцы опасаются, что уничтожение деревни создаст прецедент для сноса других палестинских населенных пунктов вдоль барьера, который протянулся на 700 км через оккупированный Израилем Западный берег.

Верховный Суд Израиля постановил в июне, что палестинцы нарушили запрет на сооружение населенных пунктов и они должны быть снесены. Суд предложил жителям этих населенных пунктов демонтировать постройки, крайний срок для этого истек в пятницу минувшей недели.