В Житомирской области в мажоритарном округе Литвин проигрывает журналисту, а Пашинский – выдвиженцу "Слуги народа"

В Житомирской области на внеочередных выборах в Верховную Раду действующие народные депутаты Сергей Пашинский и Владимир Литвин проигрывают конкурентам по мажоритарным округам по результатам обработки 5% и более электронных протоколов.

Так, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в округе №64 после обработки 40,46% протоколов нардеп из фракции "Народный фронт", самовыдвиженец Сергей Пашинский и поддержкой 17,97% избирателей уступает выдвиженцу от партии "Слуга народа" Вячеславу Сигачеву (28,39% голосов) и нардепу из фракции БПП Владимиру Арешонкову (26,26%).

В округе №65 после обработки 16,54% протоколов на первом месте – журналист телеканала "Эспрессо" Дмитрий Костюк, выдвинутый партией "Слуга народа" (за него отдали голоса 33,3% избирателей). На втором месте – действующий внефракционный нардеп Владимир Литвин с поддержкой 29,53% избирателей. На третьем месте – самовыдвиженец, директор ГП "Городницкое лесное хозяйство" Виктор Мельник (24,29%).

В округе №66 после обработки 25,42% протоколов лидируют Татьяна Грищенко от "Слуги народа" (23,90%) и самовыдвиженец Анатолий Павленко (19,96%). Бывший нардеп Виталий Журавский набирает 18,96% голосов, а действующий нардеп Павел Дзюблик – 15,05%.

В округе №76 после обработки 28,62% протоколов определились два лидера: нардеп из группы "Видродження" Виктор Развадовский с поддержкой 34,43% избирателей и предприниматель Сергей Кузьминых, выдвинутый партией "Слуга народа" с 33,34% голосов.