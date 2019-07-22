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Выборы

05:03 22.07.2019

Вице-премьер Кистион и певица Приходько проигрывают конкурентам в мажоритарном округе в Винницкой области

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В Винницкой области вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион и певица Анастасия Приходько проигрывают другим кандидатам по мажоритарным округам на внеочередных выборах в Верховную Раду по результатам обработки 5% и более электронных протоколов.

По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), на округе №11 по итогам обработки 13,27% протоколов первое место занимает представитель партии "Слуга народа" Максим Пашковский, за которого отдали голоса 24,32% избирателей, за ним следует самовыдвиженец Сергей Кудлаенко - 16,18%.

Вице-премьер Владимир Кистион, который баллотировался в Раду как самовыдвиженец, и которого поддержали 7,59% избирателей, занимает 5-е место. Певица Анастасия Приходько, выдвинутая от партии ВО ""Батькивщина", - на 6-м месте (у нее также 7,59% голосов).

На мажоритарном округе №14 по результатам обработки 30% протоколов лидирует представитель "Слуги народа" Ирина Борзова (26,48%). За ней следует представитель "Батькивщины", помощница народного депутата Людмила Щербаковская (16,45%), а действующий нардеп из фракции "Блок Петра Порошенко", выдвинутый на выборы партией "Европейская солидарность" Иван Мельничук - на третьем месте (14,86% голосов).

В округе №18 при обработанных 9,15% протоколов на первое место выходит предприниматель, выдвиженец партии ВО "Батькивщина" Олег Мейдич, за которого отдали голоса 36,09% избирателей. На втором месте – самовыдвиженец, действующий нардеп из фракции БПП Руслан Евгеньевич Демчак с 15,62% голосов. Третье место занимает Павел Довгань от партии "Слуга народа", у которого 14,83% голосов избирателей.

На пятом месте - самовыдвиженец Григорий Калетник (5,94% голосов)

Теги: #винницкая #мажоритарка #выборы
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