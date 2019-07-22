В ряде мажоритарных округов уверенно лидируют или побеждают действующие нардепы, но есть и проигравшие

На внеочередных выборах в Верховную Раду в ряде мажоритарных округов уверенно лидируют или побеждают действующие народные депутаты.

В частности, народный депутат и самовыдвиженец Олесь Довгий уверенно лидирует на выборах в Раду в № 102 мажоритарном округе Кировоградской области. Согласно данным ЦИК после обработки 9,72% протоколов за Довгого проголосовали 48,73% избирателей, у Артема Петрощука (Слуга народа) – 20,62%.

Нардеп и самовыдвиженец Андрей Деркач уверенно лидирует в 159-м округе Сумской области после обработки 8,18% протоколов. Он набирает 40,9%, у Дмитрия Шевченко ("Слуга народа") - 20,44%.

Нардеп и самовыдвиженец Александр Герега уверенно лидирует в 192-м округе Хмельницкой области после обработки 11,48% протоколов, у него - 46,63%, у Василия Гуменюка ("Слуга народа") – 25,98%.

Нардеп Виктор Бондарь, самовыдвиженец, лидирует в округе №191 Хмельницкой области, где обработано 10,98% протоколов, За Бондаря - 34,32%, у Марины Потаповой ("Слуга народа") и Александра Спивака (самовыдвиженец) соответственно - 20,66% и 19,8%.

В округе №198 на Черкащине лидирует нардеп и самовыдвиженец Сергей Рудык, у него 29,67% после обработки 18,79% протоколов, а у Наталии Дьяченко ("Слуга народа") – 21,26%.

Нардеп и самовыдвиженец Валерий Давиденко выигрывает в округе 208 Черниговской области после обработки 17% протоколов, у него 43,37%, а у Антона Панченко ("Слуга народа") 16,54%.

Самовыдвиженец и действующий нардеп Максим Микитась лидирует в округе 206 Черниговской области 32,01%, опережая Антона Полякова ("Слуга народа") – 24,79% после обработки 8,62% протоколов.

Нардеп Антон Яценко, самовыдвиженец, побеждает в округе №200 Черкасской области после обработки 5,81% протоколов. У него 71,07% голосов, у Елены Воронцовой ("Слуга народа") – 15,59%.

В тоже время в округе № 130 (Николаевская обл) нардеп Андрей Водатурский проигрывает выборы в 130-м округе лидирующему Игорю Негулевскому (Слуга народа) и 36,61% Владимиру Фроленко (ОПЗЖ )- 22,7 после обработки, 16,73% протоколов. У Водатурского соответственно 14, 73%.

Нардеп и самовыдвиженец Константин Жеваго проигрывает в округе №150 Полтавской области Алексею Мовчану ("Слуга народа"), у них соответственно 19,54 и 43,98% после обработки 28,9% протоколов.

Нардеп Виктория Войцицкая проигрывает выборы в 155-м округе Ровенской области, уступая 5 кандидатам. После обработки 14,08% протоколов здесь лидирует бизнесмен-самовыдвиженец Виктор Мялик. Он опережает Владимира Рашовского ("Слуга народа") – 21,56% и нардепа Василия Яницкого – 20,55%.

Действующий нардеп Степан Барна ("Европейская солидарность") проигрывает Андрею Богданцу в округе №163 Тернопольской области. У них соответственно - 13,42% и 25,83% после обработки 9,41% протоколов.

В округе №204 Черновицкой области после обработки 19,87%. нардеп и самовыдвиженец Максим Бурбак проигрывает выборы в Раду Валерию Божику от партии "Слуга народа" соответственно - 23,63% и 49,94%.

Нардеп Иван Винник (самовыдвиженец) проигрывает в округе №184 Херсонской области самовыдвиженцу Игорю Колыхаеву после обработки 11,57% протоколов. У них соответственно – 12,25% и 43,15% (на второй позиции Даниил Репилевский ("Слуга народа") - 30,07%).

В Черкасской области в округе №197 лидирует телеведущий Александр Скичко ("Слуга народа"). После обработки 5,63% протоколов у него 39,37%, а у самовыдвиженца нардепа Владислава Голуба – 25,8%.