"Слуга народа" набирает 41,98%, ОПЗЖ - 12,55% голосов после подсчета 20,75% электронных протоколов - ЦИК

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 20,75% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (41,98% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,55%, "Евросолидарность" – 8,67%, ВО "Батькивщина" – 8,38%, "Голос" – 6,33%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия Радикальная партия – 4,18%, "Сила и честь", которая набирает 3,64% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,27%, и ВО "Свобода" – 2,36%.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,21% голосов, Партия Шария – 2,17%, "Гражданская позиция" – 1,08%.

Менее 1% набрали: партия "Объединение "Самопомич" – 0,73%, Партия зеленых – 0,69%, Аграрная партия – 0,49%, Рух новых сил Саакашвили – 0,46%, Сила людей – 0,2%, Сила права – 0,14%, Социальная справедливость – 0,13%,"Патриот" - 0,11%, "Незалежнисть" – 0,06%, "Объединение "Факел" – 0,05%.