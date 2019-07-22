Кандидаты от "Слуги народа" лидируют в большинстве округов Харьковщины - ЦИК

В Центризбирком Украины по итогам обработки 5 и более процентов протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов в мажоритарных округах Харьковской области, лидируют кандидаты от партии "Слуга народа".

Так, в округе №168 после обработки 15,9% протоколов уверенно лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Мария Мезенцева, за которую отдали свои голоса 43,74% избирателей. На втором месте с вдвое меньшим количеством голосов (20,23%) идет кандидат-самовыдвиженец Валерий Писаренко.

В округе №169 после обработки 17,34% протоколов также уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа" Александр Куницкий (49,56% голосов). У ближайших его конкурентов-самовыдвиженцев Александра Грановского и Александра Кирша 14,89% и 14,28% голосов соотвественно.

В округе №170 после обработки 17,07% протоколов с существенным отрывом лидирует тоже кандидат от "Слуги народа" Андрей Одарченко (43,31% голосов). За его ближайшего конкурента кандидата от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Дмитрия Святаша отдали свои голоса 30,23% избирателей.

В округе № 171 после обработки 23,8% протоколов продолжает лидировать кандидат от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская (38,11% голосов). Ее ближайший конкурент, кандидат от "Оппозиционной платформы – за жизнь" Андрей Лесик имеет поддержку 26,58% избирателей, тогда как на третьем месте с поддержкой 12,62% избирателей кандидат от "Оппозиционного блока" Владимир Золотарев.

В округе №172 при подсчете 11,39% протоколов практически вровень и существенно опережая остальных конкурентов идут кандидат от "Слуги народа" Юрий Здебский (44,48%) и кандидат-самовыдвиженец Владимир Мысык (43,98% голосов).

В 173 округе после обработки 13,92% протоколов убедительно побеждает кандидат от "Слуги народа" Александр Бакумов (46,36% голосов). У его ближайшего конкурента – кандидата-самовыдвиженца Анатолия Денисенко – 22,51% голосов. За кандидата от ОПЗЖ Павла Онищенко отдали свои голоса 11,11% избирателей.

В 174 округе после обработки 12,76% протоколов лидирует баллотирующийся как самовыдвиженец харьковский бизнесмен Александр Фельдман (41,17%). На втором месте с поддержкой 33,37% избирателей идет кандидат от "Слуги народа" Виктор Алексейчук.

В округе № 175 по итогам обработки 10% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Евгений Пивоваров (38,39% голосов). У ближайшего конкурента, кандидата от "Оппоблока" Владимира Кацубы 24,34% голосов, за которым также с существенным отрывом идет кандидат от ОПЗЖ Андрей Лазуренко (11,88% голосов).

В 176 округе после обработки 5,69% протоколов с 43,18% голосов лидирует кандидат от Оппозиционного блока" Дмитрий Шенцев. Его ближайший конкурент, кандидат от "Слуги народа" Александр Счисленок набирает 30,57% голосов, а кандидат от "Оппозиционной платформы за жизнь" Дмитрий Новицкий удерживает третье место с поддержкой 17,58% голосов.

В округе №177 после обработки 20,85% протоколов продолжает уверенно лидировать с 40,45% голосов кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Любота. За ним идут кандидат от "ОПЗЖ" Сергей Радько (с 25,87% голосов) и кандидат от "Оппоблока" Виктор Остапчук (22,68% голосов).

В округе №178 после обработки 20,49% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Александр Литвин, за которого проголосовали 31,79% избирателей. Второе место с поддержкой 26,75% голосами у самовыдвиженца Анатолия Русецкого. У кандидата от ОПЗЖ Валерия Белокудри 15,56% голосов, а у кандидата от "Оппоблока", действующего нардепа от этой же фракции Дмитрия Добкина – 14,42% голосов.

В округе №179 после обработки 12,16% протоколов со значительным отрывом лидирует кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер (44,94% голосов избирателей). У его ближайшего конкурента – кандидата от "Оппоблока" Сергея Чернова – 25,85% голосов.

В округе № 180 после обработки 10,55% протоколов побеждает с 43,29% голосов кандидат от "Слуги народа" Алексей Краснов. Второе место с 34,09% голосов удерживает кандидат-самовыдвиженец Александр Биловол.

В округе № 181 после обработки 30,55% протоколов лидерство перешло к кандидату от "Слуги народа" Дмитрию Мыкише (36,1% голосов), тогда как ранее занимавшая первое место кандидат-самовыдвиженец, супруга первого номера списка "Оппозиционного блока" Евгения Мураева Валерия сместилась на второе и имеет поддержку 26,51% голосов избирателей.