Кандидаты от "Слуги народа" побеждают во всех мажоритарных округах Киева – ЦИК

В Центризбирком в ночь на понедельник от окружных избирательных комиссий Киева поступили данные обработки 5 и более процентов протоколов голосования на внеочередных выборах народных депутатов в мажоритарных округах, согласно которым во всех столичных округах лидируют кандидаты от партии "Слуга народа".

Так, в округе № 211 по итогам обработки 5,61% протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Александр Юрчишин, за которого проголосовали 36,05% избирателей. На втором месте с 23,56% голосов идет кандидат от партии "Европейская солидарность" Владимир Прокопив. Остальные кандидаты набирают менее 10% голосов.

В округе №212 после обработки 15,55% протоколов лидирует кандидат от "Слуги народа" Максим Перебийнис (36,3% голосов). У его ближайшего конкурента кандидата от "Евросолидарности" Андрея Задерейко 20,36% голосов. Остальные кандидаты – экс-глава КГГА Александр Попов, националист Игорь Мирошниченко, кандидат от "Гражданской позиции" Алексей Гриценко, депутат Киевсовета и ресторатор Сергей Гусовский и остальные имеют поддержку менее 10% избирателей.

В округе №213 после обработки 5% протоколов лидерство удерживает кандидат от "Слуги народа" Артем Дубнов (36,95% голосов). На втором месте - действующий нардеп, кандидат-самовыдвиженец Борислав Береза с 19,43% голосами. Тройку лидеров замыкает кандидат от "Евросолидарности", депутат Киевсовета Анна Старостенко (17,08%).

В округе №214 после обработки 6,17% протоколов также лидирует кандидат от "Слуги народа" Сергей Швеуц (29,73% голосов). Кандидат от "Евросолидарности" Олесь Маляревич набирает 19,76% голосов, а кандидат от партии "Гражданское движение "Хвиля", действующий нардеп Виктор Чумак с 10,59% голосов замыкает тройку лидеров по округу.

В округе №215 после обработки 11,11% протоколов лидирует с 36,56% голосов также "Слуга народа" Богдан Яременко. Второе и третье места занимают кандидат от "Евросолидарности" Сергей Артеменко (20,74%) и от "Свободы" Андрей Ильенко (17,54%).

В округе №216 после обработки 9,21% протоколов убедительное лидерство удерживает кандидат от "Слуги народа" Леся Забуранная – за нее отдали свои голоса 43,2% избирателей. Остальные кандидаты на округе набирают 10 и менее процентов голосов.

В округе №217 при обработке 6,32% протоколов также убедительно побеждает с 40,97% голосов кандидат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Ее ближайший конкурент – кандидат от "Евросолидарности" Людмила Костенко имеет поддержку 16,5% голосов.

В округе №218 после обработки 14,28% протоколов 37,52% голосов набирает кандидат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин. Второе место с поддержкой 24,81% у кандидата-самовыдвиженца Виктории Мухи. Остальные кандидаты имеют поддержку менее 10% голосов.

В округе №219 за кандидата от "Слуги народа" Николая Тищенко отдали свои голоса 31,77% избирателей, тогда как за ближайшего его соперника – кандидата-самовыдвиженца Александра Третьякова проголосовали 24,06% избирателей.

В округе №220 после обработки 13,15% протоколов с 20%-м отрывом от конкурентов лидирует кандидат от "Слуги народа" Анна Бондарь (35,55% голосов). Остальные кандидаты, включая баллотирующегося на округе действующего нардепа Сергея Лещенко, менее 16% голосов избирателей.

В округе №221 после обработки 20,95% протоколов за лидирующую кандидата от "Слуги народа" Анну Пуртову отдали свои голоса 26,68% избирателей. Ее ближайший конкурент кандидат от партии "Голос" Леонид Емец имеет поддержку 15,67% избирателей, а представитель "Евросолидарности" Михаил Терентьев – 14,54% голосов.

В округе №222 после обработки 12,64% протоколов продолжает лидировать с существенным отрывом (48,53% голосов) кандидат от партии "Слуга народа" Роман Грищук. Его ближайшим конкурентом является самовыдвиженец Максим Шкуро (14,58%). За ним с поддержкой в 11,64% голосов следует кандидат-самовыдвиженец, действующий нардеп Дмитрий Андриевский.

В округе №223 после обработки 13,72% протоколов за лидирующую кандидата от "Слуги народа" Людмилу Буймистер отдали свои голоса 30,62% избирателей. У занимающего второе место кандидата от "Свободы поддержка 21,25% избирателей. Кандидат от партии "Еднисть", экс-мэра Киева Александра Омельченко заручился поддержкой 18,12% проголосовавших. Остальные кандидаты в нардепы, включая баллотирующуюся от партии "Голос" действующего нардепа Виктории Пташник менее 5% голосов.