Кандидаты от Оппоблока и ОПЗЖ ведут борьбу за депутатство в мажоритарных округах Донецкой области - данные ЦИК

Согласно оперативным данным Центризбиркома, в мажоритарных округах в Донецкой области основное соперничество за депутатские мандаты развернулось между представителями партий "Оппозиционный блок" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Так в округе № 45 после обработки 6,25 протоколов побеждает гендиректор входящего в группу "Метинвест" Авдеевского коксохима Муса Магомедов (Оппоблок) - 57,74% голосов. У Георгия Кюджиева ("Слуга народа") - 16,3%, у Веры Савченко - 3,82%.

В округе №46 после обработки 9,27% протоколов лидирует Федор Христенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь") - 38,23%, он опережает Родиона Вощанова ("Слуга народа") – 27,3%.

В округе №47 после обработки 7,96% протоколов побеждает Юрий Солод ("Оппозиционная платформа – За жизнь") 53,71%, у самовыдвиженца Олега Недавы – 17,67%.

В округе №48 после обработки 17,58% протоколов самовыдвиженец нардеп Максим Ефимов (55,85%), у Дениса Ошурко – 18,18%.

В округе 49 обработано 4,09% протоколов: лидирует Валерий Гнатенко ("Оппозиционная платформа – За жизнь" 40,08%), у Бориса Колесникова (Оппозиционный блок")- 26,65%, у Сергея Сивохо (("Слуга народа) – 22,87%.

В округе 50 после обработки 14,15% протоколов лидирует Руслан Требушкин (Оппоблок) – 32,19%, у самовыдвиженца Андрея Аксенова - 27,94%.

В 57-м округе обработано 11,5% протоколов: побеждает Вадим Новинский ("Оппозиционный блок") – 43,06%. У Вячеслава Салгалова ("Слуга народа") - 24,41%, у Владислава Филимонова (ОПЗЖ) – 20,17%.

В округе 58 после обработки 15,3% протоколов лидирует Сергей Магера (Оппоблок) – 30,3%, у Виктора Романюка (("Слуга народа) и Валентина Рыбачука (ОПЗЖ) соответственно – 21,4% и 20,61%.

В 59-м округе обработано 9,02% протколов: лидирует Владимир Мороз (ОПЗЖ) – 36,93%. У самовыдвиженца Сергея Сажко – 22,75%.

В округе №60 обработано 3% протоколов: лидирует Артем Марчевскй (ОПЗЖ) – 33,11%, у самовыдвиженца Дмитрия Лубенца – 23,23%.

ПО округам 51 и 52 данные обработки протоколов на сайте ЦИК отсутствуют