"Слуга народа" набирает 41,52%, ОПЗЖ - 12,02% голосов после подсчета 10,29% электронных протоколов - ЦИК

В Верховную Раду, согласно результатам обработки 10,29% протоколов, проходят партии "Слуга народа" (41,52% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) – 12,02%, "Евросолидарность" – 8,8%, ВО "Батькивщина" – 8,72%, "Голос" – 6,37%.

Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия Радикальная партия – 4,68%, "Сила и честь", которая набирает 3,54% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,2%, и ВО "Свобода" – 2,45%.

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,24% голосов, Партия Шария – 2,05%, "Гражданская позиция" – 1,1%.

Менее 1% набрали: Партия зеленых – 0,75%, партия "Объединение "Самопомич" – 0,73%, Аграрная партия – 0,55%, Рух новых сил Саакашвили – 0,45%, Сила людей – 0,22%, Сила права – 0,14%, "Патриот" - по 0,12%, Социальная справедливость – 0,11%, "Объединение "Факел" – 0,06, "Незалежнисть" – 0,05%.