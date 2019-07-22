"Европейская солидарность" лидирует на зарубежных избирательных участках – данные 68,62% протоколов

Партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" лидирует на выборах в Верховную Раду на зарубежных избирательных участках – за нее проголосовали - 30,07% по данным обработки ЦИК 68,62% электронных протоколов голосования за границей.

Партию "Слуга народа" поддерживают 26,89% украинских граждан за границей.

Третьей идет партия "Голос" с 19,39%

За "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали 4,81% граждан. Остальные партии набирают еще меньше голосов.