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23:51 21.07.2019

Садовый заявил о намерении уйти с руководства партии "Самопомич"

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Лидер партии "Самопомич", городской голова г.Львова Андрей Садовый заявил о намерении покинуть пост лидера политсилы и сосредоточиться на работе мэра.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии – это очень тяжело. Это я увидел за 5 лет. Поэтому моя работа – я являюсь мэром Львова, и я думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку, и партия должна выбрать нового руководителя", - сказал он в эфире телемарафона "Выбор страны" на телеканале "1+1" в воскресенье вечером.

В ответ на вопрос, кого он видит во главе партии, Садовый ответил: "Мы имеем очень много классных качественных людей, я думаю, что будут достойные люди. И я остаюсь в "Самопомичи", я никуда не денусь. Я ее создавал, для меня это, как мой родной ребенок", - сказал политик.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов партия "Самопомич" не проходит в Верховную Раду нового созыва.

Теги: #самопомич #садовый #глава
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