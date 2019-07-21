Садовый заявил о намерении уйти с руководства партии "Самопомич"

Лидер партии "Самопомич", городской голова г.Львова Андрей Садовый заявил о намерении покинуть пост лидера политсилы и сосредоточиться на работе мэра.

"Нельзя быть одновременно мэром и лидером партии – это очень тяжело. Это я увидел за 5 лет. Поэтому моя работа – я являюсь мэром Львова, и я думаю, что есть такой нормальный демократический принцип: если ты не привел партию к победе, то ты должен подать в отставку, и партия должна выбрать нового руководителя", - сказал он в эфире телемарафона "Выбор страны" на телеканале "1+1" в воскресенье вечером.

В ответ на вопрос, кого он видит во главе партии, Садовый ответил: "Мы имеем очень много классных качественных людей, я думаю, что будут достойные люди. И я остаюсь в "Самопомичи", я никуда не денусь. Я ее создавал, для меня это, как мой родной ребенок", - сказал политик.

Как сообщалось, по результатам экзит-полов партия "Самопомич" не проходит в Верховную Раду нового созыва.