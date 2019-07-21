Секретарь Киевсовета Прокопив и представитель "Слуги народа" лидируют на выборах в 211 округе в Киеве – экзит-полл

Секретарь Киевского городского совета Владимир Прокопив ("Европейская солидарность") с минимальным отрывом опережает представителя партии "Слуга народа" Александра Юрченко на внеочередных выборах внеочередных выборах народных депутатов на одномандатном округе №211 (Киев).

Согласно экзит-поллу, проведенному Центром социологических исследований им. Драгоманова, за Прокопива проголосовали 26,4% опрошенных, за Юрченко - - 25,2%.

Представитель партии "Голос" Тарас Козак набрал 8,5% голосов избирателей.