Выборы2019

Выборы

21:56 21.07.2019

День выборов в Украине прошел спокойно, открыто 71 дело, имели место курьезы – МВД

3 мин читать

В Министерстве внутренних дел Украины доложили о спокойном проведении дня голосования на выборах в Верховную Раду, зафиксированы избирательные правонарушения и курьезные случаи.

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой на брифинге в воскресенье в Киеве рассказал, что в целом день голосования в Украине прошел спокойно, без серьезных инцидентов и системных нарушений.

"У нас нет ни одного пострадавшего человека во время выборов", - отметил Яровой.

По его словам, было составлено 66 протоколов об административных нарушениях, в день голосования было зарегистрировано 26 сообщений о минировании.

Яровой подчеркнул, что в настоящее время личный состав МВД продолжает работу в усиленном режиме по обеспечению охраны комиссий, общественного порядка и недопущению провокаций во время подсчетов голосов.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев рассказал, что всего в день голосования полиция открыла 71 уголовное дело, наибольшее количество из них – 32 касаются незаконного использования избирательных бюллетеней, 9 – подкупа избирателей, 8 дел касаются заведомо неправдивых сообщений об угрозе гражданам.

Среди курьезных случаев Князев упомянул факт торговли пирожками по цене 5 копеек. "В Днепропетровской области мы зарегистрировали достаточно необычный факт… Мы зарегистрировали уголовное производство и проводим проверку по факту торговли пирожками стоимостью 5 копеек возле избирательного участка. Действительно, люди стояли в очереди (за пирожками – ИФ). Была ли это агитация – мы разберемся", - рассказал он.

Он добавил: "Из других событий – это так называемые гастролеры, туристы или рыбаки, в основном молодые мужчины, которые массово передвигались по территории Украины. Одни якобы ехали на рыбалку, и мы нашли у них в багажнике возле избирательного участка предметы, внешне похожие на холодное оружие, биты, черенки от лопат".

"94-летняя женщина во Львове порвала бюллетень и пыталась его съесть… В Николаевской области 52-летний мужчина, проявив свою "позицию", вышел из кабинки полностью голый ", - рассказал глава Нацполиции.

Также, по его словам, было несколько случаев распития спиртных напитков в ходе избирательного процесса, один из случаев носит уголовный характер. "Глава участковой комиссии пришел на работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения", - уточнил Князев.

В Донецкой области, по его словам, были зафиксированы факты вброса более чем одного бюллетеня в избирательную урну.

Из неединичных правонарушений Князев назвал факты выявления сложенных и подписанных протоколов еще до завершения избирательного процесса.

Глава Нацполиции подчеркнул, что несмотря на привлечение правоохранителей к обеспечению порядка на выборах, криминальная обстановка не ухудшилась.

"Мы свою работу не завершаем, продолжаем охрану окружных и участковых избирательных комиссий", - подытожил Князев.

Отвечая на вопрос о рисках в ходе подсчета голосов, он сказал: "Это так называемые блуждающие туристы… Мы нацелили сотрудников полиции и Нацгвардии на пресечение провокаций, любых массовых проявлений нарушения общественного порядка".

Теги: #нарушения #полиция #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:32 21.07.2019
Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами, которые двигались в сторону Киева

Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами, которые двигались в сторону Киева

22:23 21.07.2019
Смешко убежден, что его партия пройдет в Раду по результатам официального подсчета голосов

Смешко убежден, что его партия пройдет в Раду по результатам официального подсчета голосов

22:21 21.07.2019
ЦИК признала противоправной бездеятельность ОИК на округе № 94

ЦИК признала противоправной бездеятельность ОИК на округе № 94

22:20 21.07.2019
ЦИК начал публиковать данные подсчета голосов, в Раду проходят 4 партии – у Слуги народа - 48,64%

ЦИК начал публиковать данные подсчета голосов, в Раду проходят 4 партии – у Слуги народа - 48,64%

22:02 21.07.2019
В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"

В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"

22:01 21.07.2019
Национальный экзит-пол: В Раду проходят партии "Слуга народа" – 44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%

Национальный экзит-пол: В Раду проходят партии "Слуга народа" – 44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%

21:49 21.07.2019
"Слуга народа" ожидает хороший результат на округах, объявила о победе в столичных округах

"Слуга народа" ожидает хороший результат на округах, объявила о победе в столичных округах

21:45 21.07.2019
На выборах в Раду на 20.00 проголосовали 49,39% избирателей - данные ЦИК по половине округов

На выборах в Раду на 20.00 проголосовали 49,39% избирателей - данные ЦИК по половине округов

21:33 21.07.2019
Медведчук обвиняет "Оппозиционный блок" в нарушениях против ОПЗЖ

Медведчук обвиняет "Оппозиционный блок" в нарушениях против ОПЗЖ

21:29 21.07.2019
Выборы в Раду прошли без катаклизмов и масштабных нарушений – лидер "Гражданской позиции" Гриценко

Выборы в Раду прошли без катаклизмов и масштабных нарушений – лидер "Гражданской позиции" Гриценко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"

На выборах в Раду на 20.00 проголосовали 49,39% избирателей - данные ЦИК по половине округов

Зеленский: наши приоритеты - прекращение войны на Донбассе и борьба с коррупцией

Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента, а не "дополнения", в новом парламенте

Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского – Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" готов предлагать Вакарчука в премьеры Украины - глава штаба партии

Данилюк на вопрос о премьерстве: я сейчас вижу свое будущее в СНБО

Данилюк разрабатывает новую стратегию национальной безопасности Украины

НА ВЫБОРАХ В РАДУ НА 20.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 49,39% ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ДАННЫЕ ЦИК ПО 100 ОКРУГАХ

Зеленский: наши приоритеты - прекращение войны на Донбассе и борьба с коррупцией

Данные сети "ОПОРА" : явка на выборах в Раду составила 49,3% - Айвазовская

Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа – ЦИК

НА ВЫБОРАХ В РАДУ НА 20.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 49,53% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ С 51 ОКРУГА – ЦИК

Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента, а не "дополнения", в новом парламенте

В Харьковской области голосование прошло без грубых нарушений общественного порядка - полиция

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА