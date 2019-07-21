НА ВЫБОРАХ В РАДУ НА 20.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 49,39% ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ДАННЫЕ ЦИК ПО 100 ОКРУГАХ

В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"
В Раду проходят "Слуга народа" – 43,5% голосов, "ОПЗЖ" - 12,5%, "Евросолидарность" - 8,7%, "Батькивщина" – 8,1%, "Голос" - 6,6% - обновленный экзит-пол телеканала "112"
Национальный экзит-пол: В Раду проходят партии "Слуга народа" – 44,2% голосов, "ОПЗЖ" - 11,4%, "Евросолидарность" - 8,8%, "Батькивщина" – 7,4%, "Голос" - 6,5%
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