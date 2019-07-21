Выборы2019

Выборы

21:40 21.07.2019

НА ВЫБОРАХ В РАДУ НА 20.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 49,39% ИЗБИРАТЕЛЕЙ – ДАННЫЕ ЦИК ПО 100 ОКРУГАХ

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Теги: #молния
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