Медведчук обвиняет "Оппозиционный блок" в нарушениях против ОПЗЖ

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил о нарушениях против ОПЗЖ со стороны партии "Оппозиционный блок" и обещает ответные действия.

"Мы считаем, что сейчас наступает очень серьезный этап борьбы... Нарушения идут от так называемых бывших наших коллег – "Оппозиционного блока", который занял, к сожалению, очень грязную нишу в своей борьбе против нас", - сказал Медведчук, выступая в штабе после объявления первых экзит-полов в воскресенье вечером.

По его словам, в частности, в соцсетях распространен ролик, где первый номер ОПЗЖ Юрий Бойко якобы призывает голосовать за первый номер – "Оппозиционный блок".

"Это цинизм, это исключительная особая мерзость в поведении. Я думаю, что ничего им с рук не сойдет", - заявил Медведчук.

Согласно данным экзит-полов, ОПЗЖ занимает второе место на внеочередных парламентских выборах партийным спискам с результатом около 11,5-13%, серьезно отстав от лидера – партии "Слуга народа" с 42,7-44,7% голосов.

"Оппозиционный блок", согласно опросам, в Раду не проходит, так как набрал около 3% при проходном барьере в 5%.