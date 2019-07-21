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21:32 21.07.2019

Зеленский: наши приоритеты - прекращение войны на Донбассе и борьба с коррупцией

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Зеленский: наши приоритеты - прекращение войны на Донбассе и борьба с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал оправдать доверие украинцев к партии "Слуга народа" на парламентских выборах и назвал главные приоритеты его политсилы в Верховной Раде нового созыва.

"73% было лучше, но я благодарен лично и каждый из нас народу Украины за поддержку. Благодарим народ Украины за очень большое доверие к нашей партии "Слуга народа". Хочу сказать, что это и большая ответственность для меня лично и для нашей команды. Мы не подведем украинцев", - сказал он в штабе партии в воскресенье вечером.

Зеленский подчеркнул, что главными приоритетами его команды являются прекращение войны, возвращение пленных украинцев и победа над коррупцией, которая до сих пор есть в Украине.

Теги: #зеленский #приоритеты #коррупция #мир
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