Зеленский: наши приоритеты - прекращение войны на Донбассе и борьба с коррупцией

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал оправдать доверие украинцев к партии "Слуга народа" на парламентских выборах и назвал главные приоритеты его политсилы в Верховной Раде нового созыва.

"73% было лучше, но я благодарен лично и каждый из нас народу Украины за поддержку. Благодарим народ Украины за очень большое доверие к нашей партии "Слуга народа". Хочу сказать, что это и большая ответственность для меня лично и для нашей команды. Мы не подведем украинцев", - сказал он в штабе партии в воскресенье вечером.

Зеленский подчеркнул, что главными приоритетами его команды являются прекращение войны, возвращение пленных украинцев и победа над коррупцией, которая до сих пор есть в Украине.