Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 49,53% по данным 51 округа – ЦИК

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 воскресенья составила 49,53% по данным 51 избирательных округов из 199-х по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Соответствующая информация была обнародована на табло в Центризбиркоме около 21.20 воскресенья, куда поступили данные об активности избирателей на 51 округе. Общее количество территориальных избирательных округов 199.