Данилюк на вопрос о премьерстве: я сейчас вижу свое будущее в СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отмечает, что пока намерен сосредоточиться на работе в СНБО и реформировании этого органа.

"Сейчас у меня очень важная функция – это наладить работу СНБО. Это чрезвычайно важный орган, и я этим сейчас занимаюсь. Этому надо уделять много внимания. Если будет решение президента... Это от него зависит. Я сейчас свое будущее вижу именно в СНБО", - сказал он журналистам в штабе партии "Слуги народа" в воскресенье, отвечая на вопрос о возможности выдвижения его кандидатуры на пост будущего премьер-министра.