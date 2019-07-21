Парубий рад прохождению в Раду "Голоса" и готов делиться опытом с молодыми нардепами

Председатель Верховной Рады, который баллотируется в парламент на внеочередных выборах по списку партии "Европейская солидарность", Андрей Парубий заявляет, что готов делиться опытом с молодыми народными депутатами, которые пройдут в Верховную Раду 9-го созыва.

"Конечно, будет много молодых. Будем учить их, будем помогать им всеми силами. И я все свои знания и все свои способности буду тратить на то, чтобы молодым, которые, возможно, имеют запал, но не имеют опыта, помогать", - сказал он в эфире телеканала "Прямой" в воскресенье вечером.

"Мне очень приятно, что прошли наши коллеги из "Голоса". Это тоже украинский лагерь. Это наши побратимы. И я всеми силами буду способствовать, чтобы и помочь им максимально быстро адаптироваться к новым условиям, и передам им все свои знания, которые будут необходимы", - заявил спикер.