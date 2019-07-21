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21:12 21.07.2019

Работа КПВВ "Майорское" возобновлена – Князев

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Работа контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" (Донецкая обл.) возобновлена, правоохранители завершили осмотр территории, обнаружив еще одну минометную мину, заявляет глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Несколько минут назад мы завершили последний осмотр, изъяли 125- мм мину", - сказал Князев на брифинге в воскресенье вечером.

Он извинился за то, что в связи с информацией о минировании и обнаружении взрывоопасных предметов работа КПВВ была приостановлена.

"Сейчас работа КПВВ налажена", - сказал Князев.

В свою очередь глава ГосЧС Николай Чечеткин на своей странице в Фейсбук написал, что КПВВ "Майорское" возобновил свою работу. "Пиротехники завершили работу по обследованию территории КПВВ "Майорское. Всего было изъято 12 взрывоопасных предметов: 1 минометная мина 120 мм, 1 артиллерийский снаряд 23 мм, 4 артиллерийских снаряда 30 мм, 5 ручных гранат та фрагмент минометной мины".

Теги: #работа #майорское #кпвв #донбасс
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