Вакарчук: искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать, - закон разрешает мне заниматься творчеством

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что после его избрания народным депутатом на состоявшихся в воскресенье внеочередных парламентских выборах музыкальная группа "Океан Эльзы", в которой он является фронтмэном, продолжит свою деятельность.

"Я человек, который декларирует отсутствие двойных стандартов. Разве вы сможете поверить, что я искренне скажу вам, что мне больше не интересно заниматься музыкой? Не поверите, скажете, что играю (на публику – ИФ). Так как играть я не умею, то искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать. Слава Богу, закон разрешает заниматься творчеством, а Бог запрещает мне ею не заниматься", - сказал он на брифинге в штабе в воскресенье вечером, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе его музыкальной группы.