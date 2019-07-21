Выборы2019

Выборы

20:54 21.07.2019

Бойко: ОПЗЖ в Верховной Раде будет залогом того, что Украина вернется на мирный путь

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Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ ) Юрий Бойко заявил, что их политсила в Верховной Раде будет залогом того, что Украина вернется на мирный путь.

"Хочу сказать спасибо всем спасибо и заверить всех, кто проголосовал сегодня на избирательных участках, что страна изменится, она станет лучше, страна вернется на мирный путь, страна вернется к тому, чтобы заботиться о людях… Мы – вторая по величине политическая сила (в Верховной Раде нового созыва - ИФ), будем залогом того, что это произойдет. И все люди в ближайшее время почувствуют облегчение", - сказал Бойко, выступая в штабе после объявления первых экзит-полов в воскресенье вечером.

Теги: #бойко #опзж #выборы
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