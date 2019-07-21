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20:51 21.07.2019

Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского, "Батькивщина" готова быть в ней, но на должности не претендует – Тимошенко

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Состав будущей парламентской коалиции зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского, чья партия "Слуга народа" набрала наибольшее количество голосов на прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборах, заявляет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"То, какой будет коалиция, зависит сейчас от президента Владимира Зеленского", - сказала Тимошенко на брифинге в воскресенье вечером в Киеве в избирательном штабе "Батькивщины".

Она подчеркнула, что у Зеленского и его партии есть полное право формировать парламентскую коалицию, так, как они считают нужным, и ответственность за это лежит на президенте.

По словам Тимошенко, "Батькивщина" не будет подавать в суды по результатам выборов, так как считает, что выборы прошли честно.

Политик также отметила, что ее политсила ни на какие должности не претендует. "Мы будем служить Украине, где бы мы ни были: в коалиции, не в коалиции", - сказала Тимошенко.

"Мы готовы быть в коалиции только с партиями "Слуга народа" и "Голос", - добавила при этом лидер "Батькивщины".

Теги: #тимошенко #коалиция #рада
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