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20:44 21.07.2019

Зеленский: обещанные "посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "посадки" коррупционеров, обещанные им во время президентской предвыборной кампании, будут после того, как заработает новое правительство и будет назначен новый генеральный прокурор Украины.

"Что касается посадок, ми занимаемся этим вопросом. Сейчас появится правительство, новый генпрокурор, которые будут работать над всеми обещаниями, которые я давал на протяжении своей предвыборной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал Зеленский в штабе партии в воскресенье вечером.

Когда журналисты попросили Зеленского назвать фамилию будущего генпрокурора, он ответил: "Точно не на "Лу-" начинается, не на "-ко" заканчивается".

В настоящее время генеральным прокурором Украины является Юрий Луценко.

Теги: #коррупционеры #зеленский #посадки #условия
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