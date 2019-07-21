Порошенко видит партию "Голос" партнером "Евросолидарности" в новой Раде, а задачей – не допустить ОПЗЖ к реальной власти

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко называет своим партнером в будущем парламенте партию "Голос" и призывает все политсилы, которые, согласно данным экзит-полов, проходят в парламент, отмежеваться от пророссийских политсил.

"Стратегические задачи – не допустить к реальной власти "оккупационную платформу", теперь уже именно так – этих путинских марионеток не должно быть ни в коалиции , ни в правительстве, чтобы они изнутри правительства не выполняли поставленные Путиным и Москвой задачи. Мы с вами должны не допустить этого", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве.

Порошенко отметил, что его политическая сила ожидает, " что уже до утра все, кто проходит в Верховную Раду, отмежуются от платформы Бойко и Медведчука и засвидетельствуют свою позицию относительно неприемлемости сотрудничества с 5 колонной".

Также лидер партии сообщил: "Своим главным партнером мы считаем наиболее близкую идейно нам партию "Голос"".