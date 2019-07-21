Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер-министром страны должен быть серьезный специалист в экономике и "новое лицо".

"Вопрос по поводу того, премьер Вакарчук (лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук - ИФ), или нет. Мне кажется, что это вопрос именно к Славе, к Вакарчуку, потому что это большая ответственность, и это должен быть гуру экономики", - сказал он на брифинге в избирательном штабе партии "Слуга народа" в воскресенье вечером.

По словам Зеленского, было бы желательно, чтобы будущий премьер "никогда не был в политике".

"Мы хотим, чтобы это был независимый сильный человек, с профессиональным образованием, человек, которого уважают в Украине, во-первых, и которого уважают на Западе, который является действительно примером, гуру экономики", - отметил президент.