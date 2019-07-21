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20:40 21.07.2019

Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского – Тимошенко

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Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского – Тимошенко

Состав будущей парламентской коалиции зависит исключительно от президента Украины Владимира Зеленского, чья партия "Слуга народа" набрала наибольшее количество голосов на прошедших в воскресенье внеочередных парламентских выборах, заявляет лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"То, какой будет коалиция, зависит сейчас от президента Владимира Зеленского", - сказала Тимошенко на брифинге в воскресенье вечером в Киеве в избирательном штабе "Батькивщины".

Она подчеркнула, что у Зеленского и его партии есть полное право формировать парламентскую коалицию, так, как они считают нужным, и ответственность за это лежит на президенте.

Теги: #тимошенко #коалиция #рада
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