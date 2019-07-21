Зеленский дал понять, что его команда готова обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что партия "Слуга народа" готова обсуждать возможное сотрудничество с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

"Наше предложение к господину Вакарчуку было озвучено еще с начала моей президентской кампании. Мы не можем больше настаивать, у нас немного больше рейтинг, чем у "Голоса", но мы приглашаем к разговору господина Вакарчука с удовольствием", - сказал Зеленский на брифинге в штабе "Слуги народа", - сказал Зеленский в воскресенье в штабе партии "Слуга народа" в Киеве.