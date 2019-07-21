Проевропейские партии, не пожелавшие объединяться, распылили от 10 до 15% голосов - Порошенко

Проевропейские партии, которые не пожелали объединить усилия на внеочередных выборах в Верховную Раду и не преодолели 5-процентный проходной барьер, распылили от 10 до 15% голосов, заявляет лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко.

"К сожалению, нас, а не "Оппозиционную платформу", атаковали и некоторые партии проевропейской патриотической направленности. Там они угрозы для государственности не видели… Такая линия поведения наших оппонентов точно не понравилась избирателям. Избиратели, я очень вам благодарен за это", - сказал Порошенко в воскресенье в Киеве.

Он отметил, что эти партии, по результатам экзип-полов, не преодолевают 5-процентный барьер для прохождения в парламент.

"Жаль. Потому что они распылили от 10 до 15% голосов. Голосов, которые сейчас перераспределяться в пользу других партий, в том числе и пророссийских", - заявил лидер партии.