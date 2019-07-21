Выборы2019

Выборы

20:32 21.07.2019

Вакарчук о данных экзит-полов: Украинцы проголосовали за изменения

1 мин читать
Вакарчук о данных экзит-полов: Украинцы проголосовали за изменения

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук считает, что люди проголосовали за изменения, его партия рада быть частью изменений.

"С того, что мы видим, люди проголосовали за изменения, и мы рады быть частью этих изменений", - сказал он на брифинге в штабе после оглашения результатов первых экзит-полов в воскресенье вечером.

Отвечая на вопрос, готова ли партия "Голос" входить в коалицию с партией "Слуга народа", и есть ли у партии кандидатуры на премьер-министра и спикера Верховной Рады, Вакарчук сказал: "Мы готовы брать на себя ответственность и готовы к каким либо должностям".

Он отметил, что к переговорам партия будет готова после объявления официальных результатов выборов.

В свою очередь кандидат в депутаты от "Голоса" Ярослав Юрчишин отметил, что партия не готова входить в коалицию с пророссийскими партиями и старыми политсилами.

"Если Порошенко (лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко - ИФ) и Тимошенко (лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко – ИФ) готовы искренне и честно говорить о деолигархизации, мы с ними готовы вести переговоры", - ответил Вакарчук.

Теги: #вакарчук #экзитпол #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:04 21.07.2019
Вакарчук: искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать, - закон разрешает мне заниматься творчеством

Вакарчук: искренне считаю, что "Океан Эльзы" будет существовать, - закон разрешает мне заниматься творчеством

21:03 21.07.2019
Бойко: ОПЗЖ в Верховной Раде будет залогом того, что Украина вернется на мирный путь

Бойко: ОПЗЖ в Верховной Раде будет залогом того, что Украина вернется на мирный путь

21:03 21.07.2019
Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 51,08% по данным 7 округов – ЦИК

Явка избирателей на выборах в Раду на 20.00 составила 51,08% по данным 7 округов – ЦИК

20:58 21.07.2019
Гройсман: Украинцы сделали свой выбор с надеждой на светлое будущее, надеемся, что все их мечты осуществляется

Гройсман: Украинцы сделали свой выбор с надеждой на светлое будущее, надеемся, что все их мечты осуществляется

20:54 21.07.2019
Бойко: ОПЗЖ в Верховной Раде будет залогом того, что Украина вернется на мирный путь

Бойко: ОПЗЖ в Верховной Раде будет залогом того, что Украина вернется на мирный путь

20:44 21.07.2019
Порошенко видит партию "Голос" партнером "Евросолидарности" в новой Раде, а задачей – не допустить ОПЗЖ к реальной власти

Порошенко видит партию "Голос" партнером "Евросолидарности" в новой Раде, а задачей – не допустить ОПЗЖ к реальной власти

20:43 21.07.2019
Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"

Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"

20:36 21.07.2019
"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест – результаты экзит-полов (таблица)

"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест – результаты экзит-полов (таблица)

20:36 21.07.2019
Зеленский дал понять, что его команда готова обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука

Зеленский дал понять, что его команда готова обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука

20:35 21.07.2019
Проевропейские партии, не пожелавшие объединяться, распылили от 10 до 15% голосов - Порошенко

Проевропейские партии, не пожелавшие объединяться, распылили от 10 до 15% голосов - Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского – Тимошенко

Зеленский дал понять, что его команда готова обсуждать сотрудничество с партией Вакарчука

Проевропейские партии, не пожелавшие объединяться, распылили от 10 до 15% голосов - Порошенко

Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"

Низкая явка на выборах в Раду деформирует реальные симпатии общества – И.Геращенко

ПОСЛЕДНЕЕ

НА ВЫБОРАХ В РАДУ НА 20.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 51,08% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ 7 ОКРУГОВ – ЦИК

Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского, "Батькивщина" готова быть в ней, но на должности не претендует – Тимошенко

Зеленский: обещанные "посадки" коррупционеров начнутся после формирования нового Кабмина и назначения нового генпрокурора

Состав парламентской коалиции зависит от Зеленского – Тимошенко

Зеленский на вопрос о возможном премьерстве Вакарчука: "Это большая ответственность и это должен быть гуру экономики"

Порошенко обещает оправдать доверие украинцев, проголосовавших за "Евросолидарность" на выборах в Раду

Вакарчук о данных экзит-полов: Украинцы проголосовали за изменения

Низкая явка на выборах в Раду деформирует реальные симпатии общества – И.Геращенко

Зеленский: поддерживаю идею объединения Минспорта, Мининформполитики и Минкультуры

Зеленский анонсирует решение вопроса с освобождением из РФ плененных военных моряков

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА