Зеленский: поддерживаю идею объединения Минспорта, Мининформполитики и Минкультуры

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею объединения Министерства культуры, Министерства информационной политики и Министерство молодёжи и спорта Украины, которую раньше озвучивали представители Зе!команде.

"Я поддерживаю идею. Идею объединения. Структура этого появится в ближайшее время, когда будет новое правительство. У нас уже есть наше видение этого процесса и разработки наши", - сказал Зеленский в воскресенье в штабе партии в Киеве.