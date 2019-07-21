Экзит-пол КИУ и Socis: в парламент проходят партии "Слуга народа" – 44,71% голосов, "ОПЗЖ" – 12,24%, "Евросолидарность" – 8,54%, "Батькивщина" – 7,56%, "Голос" – 5,94%

В Верховную Раду IX созыва по партийным спискам проходят пять партий, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного и обнародованного Центром социальных и маркетинговых исследований "Социс" совместно с Комитетом избирателей Украины (КИУ).

В парламенте, по предварительным данным, будут представлены партии "Слуга народа" (44,71% голосов), "Оппозиционная платформа – За життя" (12,24%), "Европейская солидарность" (8,54%), ВО "Батькивщина" (7,56%), партия "Голос" (5,94%).

Не преодолевают проходной барьер в 5% и, соответственно, не проходят в парламент нового созыва по спискам партии "Сила и честь", набравшая 3,67% голосов избирателей, "Партия Шария" – 3,47%, "Оппозиционный блок" – 3,15%, Радикальная партия – 2,66%, "Свобода" – 2,15%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,09% и "Гражданская позиция" – 1,22%.

Опрошено 13604 избирателей.