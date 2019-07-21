Аваков: российские СМИ ведут пропаганду на территории, подконтрольной Украине

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что российские и оккупационные СМИ распространяют свою пропаганду на территории, подконтрольной Украине, в пользу "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Что касается дезинформации. Это важный вопрос. У нас на пограничной территории, вдоль линии соприкосновения, линии фронта достаточно необычные эффекты. Российские и оккупационные СМИ ведут активную пропаганду на нашу территорию. В том числе в день тишины вчера. Интересно, что это происходит в пользу кандидатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - сказал министр в воскресенье в ходе встречи с иностранными наблюдателями и дипломатами, сообщает МВД Украины.

Кроме того, по словам Авакова, в отличие от президентской кампании, на парламентской МВД не фиксировало серьезных кибератак.