Выборы2019

Выборы

18:21 21.07.2019

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 36,59% избирателей по данным 198 округов - ЦИК

1 мин читать
На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 36,59% избирателей по данным 198 округов - ЦИК

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по состоянию на 16:00 воскресенья составила 36,59% по данным 198 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 198 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 37,55%, в Волынской - 36,5%, Днепропетровской - 38,62%, Донецкой - 35,69%, Житомирской - 37,85%, Закарпатской - 30,05%, Запорожской - 38,71%, Ивано-Франковской - 31,21%, Киевской - 37,59%, Кировоградской - 38,75%, Луганской - 39,49%, Львовской - 34,85%, Николаевской - 35,45%.

Одесская область показала явку 34,11%, Полтавская - 41,52%, Ровенская - 35,03%, Сумская - 39,51%, Тернопольская - 35,72%, Харьковская - 38,05%, Хмельницкая - 40,33%, Херсонская - 33,7%, Черкасская область - 39,64%, Черновицкая - 27,91%, Черниговская - 41,69%, г.Киев - 34,59%.

Теги: #явка #рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:07 21.07.2019
Голосование на выборах в Раду проходит в спокойном режиме - ЦИК

Голосование на выборах в Раду проходит в спокойном режиме - ЦИК

17:53 21.07.2019
На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 36,6% избирателей по данным 196 округов - ЦИК

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 36,6% избирателей по данным 196 округов - ЦИК

16:54 21.07.2019
На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 35,77% избирателей по данным 103 округов - ЦИК

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 35,77% избирателей по данным 103 округов - ЦИК

16:12 21.07.2019
На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 33,8% избирателей по данным 5 округов - ЦИК

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 33,8% избирателей по данным 5 округов - ЦИК

14:23 21.07.2019
Вакарчук назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатства после прохождения "Голоса" в Раду

Вакарчук назвал бредом слухи о том, что он откажется от депутатства после прохождения "Голоса" в Раду

14:15 21.07.2019
На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 19,24% избирателей по данным 195 округов - ЦИК

На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 19,24% избирателей по данным 195 округов - ЦИК

13:28 21.07.2019
Кучма надеется, что Зеленский в послании к новой Раде озвучит четкий план развития Украины, в приоритете - мир

Кучма надеется, что Зеленский в послании к новой Раде озвучит четкий план развития Украины, в приоритете - мир

12:49 21.07.2019
На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 17,66% избирателей по данным 74 округов - ЦИК

На выборах в Раду на 12.00 проголосовали 17,66% избирателей по данным 74 округов - ЦИК

12:40 21.07.2019
Зеленский видит одним из первых законопроектов на рассмотрении в новой Раде - о снятии депутатской неприкосновенности

Зеленский видит одним из первых законопроектов на рассмотрении в новой Раде - о снятии депутатской неприкосновенности

12:28 21.07.2019
Зеленский видит одним из первых законопроектов на рассмотрении в новой Раде - о снятии неприкосновенности

Зеленский видит одним из первых законопроектов на рассмотрении в новой Раде - о снятии неприкосновенности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе с 21 июля ситуация будет понемногу стабилизироваться

Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление - Порошенко

Верховный суд удовлетворил апелляционную жалобу ЦИК об отмене регистрации нардепа Онищенко кандидатом на выборах в Раду

В Украине пройдут внеочередные выборы в парламент

Авиация МВД заступила на дежурство накануне выборов в Раду – Аваков

ПОСЛЕДНЕЕ

Аваков: российские СМИ ведут пропаганду на территории, подконтрольной Украине

К 19.00 полиция открыла 56 дел по нарушениям на выборах – МВД

С полуночи на Донбассе не было ни единого обстрела – штаб ООС

Харьковская полиция зарегистрировала 77 сообщений о нарушениях, открыто 4 дела - начальник главка

В "Слуге народа" работают над проектом коалиционного соглашения, рассматривают 3-4 кандидатуры на должность премьера

На участке во Львове пожилая избирательница устроила скандал, уснула, а после пробуждения порвала и попыталась съесть бюллетени - КИУ

В "Слуге народа" рассказали о политике на оккупированных территориях и возможных объединениях министерств

В Херсонской области полиция проверяет информацию о минировании 4 участков

В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине президента республики Бердымухамедова

К 18.00 открыто уже 44 дела по нарушениям на выборах – МВД

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА