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17:15 21.07.2019

Ткаченко о должности главы КГГА: слухи не комментирую, но в Киеве должен быть контроль над происходящим в городе

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Кандидат в народные депутаты по списку "Слуги народа", гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко прокомментировал информацию о возможности его назначения на должность главы Киевской городской государственной администрации.

"Я слухи не комментирую. Давайте закончим историю с избирательной кампанией в Верховную Раду, а потом поговорим", - сказал он в штабе "Слуги народа" в воскресенье, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Ткаченко указал, что должность главы КГГА, которого назначает президент, прописана в законе.

"Вопрос к нынешнему мэру (Виталию Кличко - ИФ), почему за пять лет не был принят нормальный закон о столице, чтобы этот вопрос был урегулирован. Потому что должен существовать нормальный мэр, как во всех других городах, с исполкомом. И, по крайней мере, в отношении государства функции префекта, надзора над тем, что происходит в столице, мог бы осуществлять другой человек. Но этот вопрос не решался, потому что всех устраивает такой себе "договорнячок" между президентом и мэром", - отметил он.

Теги: #киев #мэр #партия
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