Выборы2019

Выборы

16:54 21.07.2019

На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 35,77% избирателей по данным 103 округов - ЦИК

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На выборах в Раду на 16.00 проголосовали 35,77% избирателей по данным 103 округов - ЦИК

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 16:00 воскресенья составила 35,77% по данным 103 избирательных округов из 199-х по всей стране, сообщается на табло Центральной избирательной комиссии Украины.

Уже поступили данные об активности избирателей из 103 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 36,43%, в Волынской - 36,06%, Днепропетровской - 38,45%, Донецкой - 35,57%, Житомирской - 36,69%, Закарпатской - 21,82%, Запорожской - 38,39%, Ивано-Франковской - 31,07%, Киевской - 37,29%, Кировоградской - 39,21%, Луганской - 38,13%, Львовской - 34,69%, Николаевской - 34,49%.

Одесская область показала явку 33,05%, Полтавская - 40,00%, Ровенская - 35,29%, Сумская - 37,42%, Тернопольская - 34,93%, Харьковская– 37,49%, Хмельницкая - 41,08%, Черкасская область - 38,15%, Черновицкая - 27,91%, Черниговская - 42,68%, Херсонская - 32,37%, г.Киев - 34,86%.

Меж тем, явка избирателей на выборах президента Украины во втором туре (21 апреля) по состоянию на 15:00 составила 45,32% по данным 110 избирательных округов из 199 по всей стране.

Теги: #явка #рада #цик
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